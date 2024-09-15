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Близько 90% дітей на Одещині навчаються офлайн - Кіпер

Близько 90% дітей на Одещині навчаються офлайн - Кіпер

Київ • УНН

 • 23718 перегляди

Олег Кіпер повідомив, що 90% дітей на Одещині навчаються офлайн, 10% - онлайн. Мета влади - забезпечити 100% офлайн-навчання, але є проблеми з укриттями в деяких школах.

Близько 90% дітей на Одещині навчаються офлайн, а решта 10% - навчаються онлайн. Наразі задача, яку ставить керівництво області, вивести на 100% дітей на навчання офлайн. Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає УНН.

Більшість навчаються офлайн. Десь 90% дітей в нас навчаються офлайн і частично змішаних. 10% - це онлайн навчаються. Є питання щодо укриттів. Це звичайно школи радянського зразку, де не було їх взагалі. Сьогодні ж деякі норми, які були змінені ДСНС в цьому прикладі, тому що життя дітей - це наш пріоритет. Частина тих шкіл поки що не відповідає стандартам і ми не беремо на себе ці ризики щодо можливих обстрілів і загибелі дітей. Задача вивести на 100% дітей на офлайн, тому що діти мають навчатися за партою,

- сказав Кіпер.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська підкреслила, що підземні школи стали вимушеною відповіддю на неможливість забезпечити безпеку учнів у звичайних навчальних закладах в умовах війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

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