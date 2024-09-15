Около 90% детей в Одесской области учатся офлайн - Кипер

Около 90% детей в Одесской области учатся офлайн, а остальные 10% - учатся онлайн. Сейчас задача, которую ставит руководство области, вывести на 100% детей на обучение офлайн. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Большинство учатся оффлайн. Где-то 90% детей у нас учатся офлайн и частично смешанных. 10% - это онлайн учатся. Есть вопрос относительно укрытий. Это конечно школы советского образца, где не было их вообще. Сегодня же некоторые нормы, которые были изменены ГСЧС в этом примере, потому что жизнь детей - это наш приоритет. Часть тех школ пока не соответствует стандартам и мы не берем на себя эти риски относительно возможных обстрелов и гибели детей. Задача вывести на 100% детей на офлайн, потому что дети должны учиться за партой, - сказал Кипер.

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