Полгорода каждый раз тонет: Кипер пообещал разобраться с одесскими ливневками Труханова
Киев • УНН
Олег Кипер сообщил о завершении ликвидации последствий ливня в Одессе. Он пообещал разобраться с состоянием ливневок, из-за которых половина города регулярно затапливается во время дождей.
Коммунальные службы Одессы завершают работы по ликвидации ливня в Одессе. Об этом рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
О последствиях сегодняшнего ливня в Одессе: по состоянию на сейчас коммунальщики и спасатели завершают работу. На помощь одесситам от ГСЧС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 19 сотрудников. Спасибо спасателям и коммунальщикам за работу! Отдельно будем разбираться с состоянием «ливневок» в областном центре и с тем, почему от каждого дождя пол города каждый раз тонет,
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