Південна Корея і Китай домовились про мирне врегулювання відносин з КНДР

Країни домовились задля врегуювання відносин з Півночної Кореєю зміцнювати стратегічні переговори на всіх рівнях та нормалізувати двосторонні обміни у всіх сферах.

Сторони також погодили, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін відвідає Китай у грудні для проведення чергових переговорів. При цьому корейський лідер запросив Сі Цзіньпіня на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай здатен легко вирішити проблему Корейського півострова.