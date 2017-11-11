Південна Корея і Китай домовились про мирне врегулювання відносин з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Лідери Південної Кореї та Китаю домовились про мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю. Про це повідомили в офісі президента Кореї, передає УНН з посиланням на Reuters.
Країни домовились задля врегуювання відносин з Півночної Кореєю зміцнювати стратегічні переговори на всіх рівнях та нормалізувати двосторонні обміни у всіх сферах.
Сторони також погодили, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін відвідає Китай у грудні для проведення чергових переговорів. При цьому корейський лідер запросив Сі Цзіньпіня на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай здатен легко вирішити проблему Корейського півострова.