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Південна Корея і Китай домовились про мирне врегулювання відносин з КНДР

Київ • УНН

 • 8792 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Лідери Південної Кореї та Китаю домовились про мирне врегулювання напружених відносин з Північною Кореєю. Про це повідомили в офісі президента Кореї, передає УНН з посиланням на Reuters.

Країни домовились задля врегуювання відносин з Півночної Кореєю зміцнювати стратегічні переговори на всіх рівнях та нормалізувати двосторонні обміни у всіх сферах.

Сторони також погодили, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін відвідає Китай у грудні для проведення чергових переговорів. При цьому корейський лідер запросив Сі Цзіньпіня на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай здатен легко вирішити проблему Корейського півострова.

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