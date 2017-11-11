Южная Корея и Китай договорились о мирном урегулировании отношений с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидеры Южной Кореи и Китая договорились о мирном урегулировании напряженных отношений с Северной Кореей. Об этом сообщили в офисе президента Кореи, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Страны договорились для врегуювання отношений с Пивночнои Кореей укреплять стратегические переговоры на всех уровнях и нормализовать двусторонние обмены во всех сферах.
Стороны также согласовали, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Китай в декабре для проведения очередных переговоров. При этом корейский лидер пригласил Си Цзиньпин на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай способен легко решить проблему Корейского полуострова.