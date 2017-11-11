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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 24622 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 43570 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 53607 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57866 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 51635 просмотра

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Южная Корея и Китай договорились о мирном урегулировании отношений с КНДР

Южная Корея и Китай договорились о мирном урегулировании отношений с КНДР

Киев  •  УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидеры Южной Кореи и Китая договорились о мирном урегулировании напряженных отношений с Северной Кореей. Об этом сообщили в офисе президента Кореи, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Страны договорились для врегуювання отношений с Пивночнои Кореей укреплять стратегические переговоры на всех уровнях и нормализовать двусторонние обмены во всех сферах.

Стороны также согласовали, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Китай в декабре для проведения очередных переговоров. При этом корейский лидер пригласил Си Цзиньпин на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай способен легко решить проблему Корейского полуострова.

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