Південна Корея ухвалила закон, щоб припинити вживання в їжу собачого м'яса

Південна Корея ухвалила новий закон, метою якого є припинення забою та продажу собак заради м'яса до 2027 року, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Закон спрямований на те, щоб покласти край багатовіковій практиці вживання в їжу собачого м'яса.

За останні кілька десятиліть собаче м'ясо вийшло з моди у відвідувачів. Особливо уникає цього молодь.

Відповідно до закону, буде заборонено вирощування або забій собак для вживання в їжу, так само як і поширення або продаж собачого м'яса. Винних у цьому можуть відправити до в'язниці.

За забій собак може загрожувати до трьох років тюремного ув'язнення, а за тих, хто вирощує собак на м'ясо або продає собаче м'ясо, - максимум до двох років. Однак саме по собі споживання собачого м'яса не буде незаконним.

Нове законодавство набуде чинності через три роки, даючи фермерам і власникам ресторанів час знайти альтернативні джерела зайнятості та доходу. Їм доведеться представити план поетапного закриття свого бізнесу місцевій владі.

Уряд пообіцяв повністю підтримати фермерів, які вирощують собак заради м'яса, м'ясників і власників ресторанів, чиї підприємства будуть змушені закритися, хоча деталі того, яку компенсацію буде запропоновано, ще не опрацьовано.

Доповнення

Згідно з державною статистикою, у 2023 році в Південній Кореї було близько 1600 ресторанів собачого м'яса і 1150 собачих ферм.

Тушковане м'ясо собаки, зване "босінтан", вважається делікатесом серед деяких літніх південнокорейців, але м'ясо більше не популярне серед молоді.

Згідно з опитуванням Gallup, проведеним торік, тільки 8% людей заявили, що куштували собаче м'ясо за останні 12 місяців, порівняно з 27% у 2015 році. Менше п'ятої опитаних заявили, що підтримують споживання м'яса.

Попередні уряди, починаючи з 1980-х років, обіцяли заборонити собаче м'ясо, але не досягли прогресу. Нинішній президент Юн Сок Йоль і перша леді Кім Кеон Хі - відомі любителі тварин. У пари шість собак, і пані Кім закликала покласти край практиці поїдання собак.

Групи із захисту прав тварин, які вже давно наполягають на забороні, високо оцінили результати голосування у вівторок.

Фермери, які виробляють собаче м'ясо, виступили проти заборони. Вони стверджували, що, з огляду на зниження популярності серед молоді, цій практиці слід дозволити з часом вимерти природним шляхом. Багато фермерів і рестораторів є літніми людьми і кажуть, що їм буде важко змінити спосіб життя на такому пізньому етапі життя.

Один із собаківників, Джу Ен Бон, розповів, що галузь у відчаї.

"Через 10 років ця галузь зникла б. Нам уже за 60 і 70 років, і тепер у нас немає іншого вибору, окрім як втратити засоби до існування", - сказав він, додавши, що це "утиск свободи людей їсти те, що їм подобається".