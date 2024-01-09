Южная Корея приняла закон, чтобы прекратить употребление в пищу собачьего мяса

Южная Корея приняла новый закон, целью которого является прекращение убоя и продажи собак ради мяса к 2027 году, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Закон направлен на то, чтобы положить конец многовековой практике употребления в пищу собачьего мяса.

За последние несколько десятилетий собачье мясо вышло из моды у посетителей. Особенно избегает этого молодежь.

Согласно закону, будет запрещено выращивание или убой собак для употребления в пищу, равно как и распространение или продажа собачьего мяса. Виновные в этом могут быть отправлены в тюрьму.

За убой собак может грозить до трех лет тюремного заключения, а за тех, кто выращивает собак на мясо или продает собачье мясо, - максимум до двух лет. Однако само по себе потребление собачьего мяса не будет незаконным.

Новое законодательство вступит в силу через три года, давая фермерам и владельцам ресторанов время найти альтернативные источники занятости и дохода. Им придется представить план поэтапного закрытия своего бизнеса местным властям.

Правительство пообещало полностью поддержать фермеров, выращивающих собак ради мяса, мясников и владельцев ресторанов, чьи предприятия будут вынуждены закрыться, хотя детали того, какая компенсация будет предложена, еще не проработаны.

Дополнение

Согласно государственной статистике, в 2023 году в Южной Корее было около 1600 ресторанов собачьего мяса и 1150 собачьих ферм.

Тушеное мясо собаки, называемое "босинтан", считается деликатесом среди некоторых пожилых южнокорейцев, но мясо больше не популярно среди молодежи.

Согласно опросу Gallup, проведенному в прошлом году, только 8% людей заявили, что пробовали собачье мясо за последние 12 месяцев, по сравнению с 27% в 2015 году. Менее пятой опрошенных заявили, что поддерживают потребление мяса.

Предыдущие правительства, начиная с 1980-х годов, обещали запретить собачье мясо, но не добились прогресса. Нынешний президент Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи - известные любители животных. У пары шесть собак, и г-жа Ким призвала положить конец практике поедания собак.

Группы по защите прав животных, которые уже давно настаивают на запрете, высоко оценили результаты голосования во вторник.

Фермеры, производящие собачье мясо, выступили против запрета. Они утверждали, что, учитывая снижение популярности среди молодежи, этой практике следует позволить со временем вымереть естественным путем. Многие фермеры и рестораторы являются пожилыми людьми и говорят, что им будет трудно сменить образ жизни на столь позднем этапе жизни.

Один из собаководов, Джу Ён Бон, рассказал, что отрасль в отчаянии.

"Через 10 лет эта отрасль исчезла бы. Нам уже за 60 и 70 лет, и теперь у нас нет другого выбора, кроме как потерять средства к существованию", - сказал он, добавив, что это "ущемление свободы людей есть то, что им нравится". ".