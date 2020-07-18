Південь України накриє надзвичайна пожежна небезпека

"За даними Укргідрометцентру, 18 липня у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.