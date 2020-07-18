Південь України накриє надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На півдні України, а також у Донецькій області у суботу, 18 липня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 18 липня у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.