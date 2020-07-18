Юг Украины накроет чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На юге Украины, а также в Донецкой области в субботу, 18 июля, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.