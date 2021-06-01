Пів України вкриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 1 червня хмарно з проясненнями. У південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози та пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі; на решті території без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ.

Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині місцями 20-23°; на високогір'ї Карпат вночі 0-2° тепла, вдень 3-8°.

Погода у Києві та області

1 червня по Києву без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області сьогодні також без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Додамо

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.