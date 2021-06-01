Половину Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Восток и юг Украины сегодня накроет дождями, на западе - без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 23 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды синоптиков, 1 июня облачно с прояснениями. В южных, центральных и восточных областях дожди, местами грозы и порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди; на остальной территории без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь.
Температура ночью 10-15°, в западных и северных областях 4-9° тепла, днем 13-18°, в восточной части местами 20-23°; на высокогорье Карпат ночью 0-2° тепла, днем 3-8°.
Погода в Киеве и области
1 июня по Киеву без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.
В Киевской области сегодня также без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
Добавим
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме.