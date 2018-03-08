"Піттсбург" обіграв "Філадельфію" і очолив Столичний дивізіон НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Хокеїсти “Піттсбург Пінгвінз” обіграли “Філадельфію” і обійшли “Вашингтон Кепіталс” в таблиці Столичного дивізіону регулярного чемпіонату НХЛ, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
“Піттсбург” на виїзді обіграв принципового конкурента 5:2, здобув третю перемогу поспіль і вийшов на перше місце Столичного дивізіону. Обігнати “Вашингтон” команді Майка Саллівана допомогли три передачі Сідні Кросбі, який переступив позначку в 1100 очок. Дублем у “Пінгвінз” відзначився Конор Ширі, а Євген Малкін забив гол, зробив передачу і на відстань двох очок наблизився до Микити Кучерова в суперечці бомбардирів.
За переможців також відзначився Олекзіак і Кессел. За господарів забив Ворачек і Конечни.
“Грати ще довго. Кінцівка буде наполегливою, але в будь-якому випадку було приємно заробити два очки у матчі з конкурентом по дивізіону”, — сказав Кросбі.
Примітно, що “Піттсбург” закінчував матч без форвардів Брайана Раста і Домініка Симона, які отримали травми.
Додамо, у “Пінгвінз” стало 82 очки, що на одне більше, ніж у “Вашингтона”, у “Філадельфії” 79.