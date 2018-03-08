"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" и возглавил Столичный дивизион НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Хоккеисты “Питтсбург Пингвинз” обыграли “Филадельфию” и обошли “Вашингтон Кэпиталс” в таблице Московского дивизиона регулярного чемпионата НХЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
“Питтсбург” на выезде обыграл принципиального конкурента 5:2, одержал третью победу подряд и вышел на первое место Столичного дивизиона. Обогнать “Вашингтон” команде Майка Салливана помогли три передачи Сидни Кросби, перешагнул отметку в 1100 очков. Дублем в “Пингвинз” отличился Конор Шири, а Евгений Малкин забил гол, сделал передачу и на расстояние двух очков приблизился к Никите Кучерова в споре бомбардиров.
По победителей также отличился Олекзиак и Кессел. Хозяев забил Ворачек и Конечны.
“Играть еще долго. Концовка будет упорной, но в любом случае было приятно заработать два очка в матче с конкурентом по дивизиону ”, - сказал Кросби.
Примечательно, что “Питтсбург” заканчивал матч без форвардов Брайана Раста и Доминика Симона, которые получили травмы.
Добавим, в “Пингвинз” стало 82 очка, что на одно больше, чем у “Вашингтона”, в “Филадельфии” 79.