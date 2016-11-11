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Письменники збудують міст між Україною та Німеччиною

Письменники збудують міст між Україною та Німеччиною

Київ • УНН

 • 7561 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. 10-12 листопада у Дніпрі відбудеться німецько-українська зустріч письменників “Міст з паперу”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Про Україну зараз багато чути в політичній площині, але хотілося б більше людських і культурних контактів. Саме тому виника ідея нести слово через літературу,” — розповіла одна з організаторок фестивалю Юлія Овчаренко.

Також за її словами, в Німеччині українських письменників знають добре, адже вони там часто виступають. Натомість німецькі літератори мають набагато менше можливостей бути представленими в Україні.

Перший “Міст з паперу” пройшов у 2015 році в форматі закритої зустрічі у Львові. Цього року його вирішили провести на Сході України, у Дніпрі, адже це місто не надто відоме в Європі. У програмі фестивалю — літературні читання й дискусії за участі як відомих, так і досить молодих німецьких і українських авторів.

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Одним із заходів фестивалю стане презентація проекту німецького митця Крістіана Шнурера “Експорт на Схід” в дніпропетровському арт-центрі “Я Галерея”.

“У жовтні 2015-го К.Шнурер вирушив з Мюнхена до Києва через Відень, Братиславу і Будапешт у пошуках військових пам’ятників часів Другої світової війни. Він подорожував на старому автомобілі Trabant, схожому на „Запорожець“, на даху якого помістив загорнутий у рожеву плівку скидний бак радянського бойового реактивного літака. В результаті цієї поїздки був знятий документальний фільм і серія фотографій, які об’єднались у проект „Експорт на Схід“,” — йдеться в повідомлденні.

Завершуватиме “Міст з паперу” ніч читань, де літератори виступатимуть по черзі, зачитуючи свої тексти оригінальною мовою — українською та німецькою.

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