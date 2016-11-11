Писатели построят мост между Украиной и Германией

"Об Украине сейчас много слышать в политической плоскости, но хотелось бы больше человеческих и культурных контактов. Именно поэтому возникающего идея нести слово через литературу", - рассказала одна из организаторов фестиваля Юлия Овчаренко.

Также по ее словам, в Германии украинских писателей знают хорошо, ведь они там часто выступают. Зато немецкие литераторы имеют гораздо меньше возможностей быть представленными в Украине.

Первый "Мост из бумаги" прошел в 2015 году в формате закрытой встречи во Львове. В этом году его решили провести на Востоке Украины, в Днепре, ведь этот город не слишком известный в Европе. В программе фестиваля - литературные чтения и дискуссии с участием как известных, так и достаточно молодых немецких и украинских авторов.

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Одним из мероприятий фестиваля станет презентация проекта немецкого художника Кристиана Шнурера "Экспорт на Восток" в днепропетровском арт-центре "Я Галерея".

"В октябре 2015 года К.Шнурер отправился из Мюнхена в Киев через Вену, Братиславу и Будапешт в поисках военных памятников времен Второй мировой войны. Он путешествовал на старом автомобиле Trabant, похожем на "Запорожец", на крыше которого поместил завернутый в розовую пленку сбросной бак советского боевого реактивного самолета. В результате этой поездки был снят документальный фильм и серия фотографий, которые объединились в проект "Экспорт на Восток" ", - говорится в сообщении.

Завершать "Мост из бумаги" ночь чтений, где литераторы выступать по очереди, зачитывая свои тексты на оригинальном языке - украинском и немецком.