Після візиту Зеленського до США Україна може розраховувати на продовження підтримки від Вашингтону - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів досить предметні та сконцентровані розмови з президентом США Джо Байденом та представниками уряду, завдяки чому Україна може розраховувати на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів. Про це в ефірі телемарафону заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Під час візиту до Вашингтона Президент Зеленський мав дуже відверті та щирі розмови і з Президентом Байденом, і з республіканським та демократичним крилом Конгресу США та Спікером МакКарті.
Завдяки цим предметним та сконцентрованим переговорам Україна може розраховувати на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів”, - зазначив Кулеба.
Також міністрі закордонних справ вважає, що немає підстав вважати, що Америка не усвідомлює важливість для світу тієї боротьби, яка зараз триває в Україні. Проте, як зазначив голова МЗС, політика залишається політикою, тому варто очікувати несподівані заяви та кроки опонентів.
Доповнення
За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.