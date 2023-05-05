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Після стрілянини у школі в Сербії призупинили видачу дозволів на зброю

Після стрілянини у школі в Сербії призупинили видачу дозволів на зброю

Київ • УНН

 • 1332030 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. На наступний день після масової стрілянини в одній зі шкіл Белграда у Сербії ввели мораторій на видачу нових ліцензій на зброю на два роки вперед. Також було узгоджено більш суворі перевірки власників зброї. Про це повідомляє інформаційне агентство Beta, пише УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, засідання Уряду почали з хвилини мовчання за жертвами збройного нападу, який стався в середу в початковій школі "Владислав Рібнікар" у Белграді та уніс 9 життів.

Члени Уряду також ухвалили рішення призупинити видачу дозволів на володіння та носіння короткоствольної зброї, погоджень на придбання зброї, посвідчень на зброю тощо на два роки.

Міністерство внутрішніх справ проведе перевірку всіх виданих дозволів на володіння зброєю протягом трьох місяців, ідеться в повідомленні Уряду. Та близько пів року МВС буде проводити перевірки осіб, які вже мають дозволи на володіння зброєю, приділивши увагу виконанню вимог законодавства щодо безпечного розміщення та зберігання зброї та окремого зберігання боєприпасів.

Протягом цього ж періоду МВС також перевірить, чи було належним чином попереджено доступ неповнолітніх та інших сторонніх осіб до зброї та боєприпасів.

Протягом наступних трьох місяців робота всіх тирів буде під контролем МВС.

«Після цього у взаємодії з Міністерством юстиції протягом місяця будуть розроблені положення про умови та порядок користування тиром, у тому числі щодо заборони доступу неповнолітніх», — зазначається у повідомленні.

На засіданні Уряду було прийнято рішення, що Міністерство юстиції у складі робочої групи з внесення змін до Кримінального кодексу підготує зміни до закону, які встановлять кримінальну відповідальність для осіб, які дозволяють неповнолітнім та іншим особам заволодіти вогнепальною зброєю, а також неповнолітні та інші сторонні особи, навченому поводженню з вогнепальною зброєю.

Додатково

Окрім того, було прийнято рішення про утворення Ради з питань запобігання насильству серед однолітків. Новоутворена Рада має забезпечити організацію роботи мобільних бригад з питань насильства серед однолітків через протоколи між центрами соціальної роботи та іншими службами освіти, закладами охорони здоров'я та поліцією, які терміново реагували б на випадки насильства з боку однолітків.

Також, Рада з питань запобігання насильству серед однолітків розгляне доцільність ухвалення заходів про заборону використання мобільних телефонів у школах.

Протягом десяти днів уряд сформує робочу групу з безпеки дітей в інтернеті, яка розгляне введення заходів щодо заборони доступу до сайтів, які містять поради щодо вбивства, придбання наркотиків чи вогнепальної зброї.

Міністерство юстиції також розгляне можливість внесення змін до Кримінального кодексу щодо зниження вікової межі кримінальної відповідальності неповнолітніх з 14 до 12 років із дотриманням міжнародних та європейських стандартів.

Також урядовці ухвалили рішення, що протягом місяця Міністерство освіти та МОЗ підготують постанови, які дозволять запровадити обов’язкове тестування на наркотичні речовини у середній та початковій школах для учнів 7-8 класів.

Нагадаємо

Внаслідок стрілянини в початковій школі в центрі Белграда загинули вісім учнів і охоронець, шестеро дітей і один вчитель отримали поранення.

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