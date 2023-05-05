После стрельбы в школе в Сербии приостановили выдачу разрешений на оружие

Детали

Как говорится в сообщении, заседание Правительства начали с минуты молчания по жертвам вооруженного нападения, которое произошло в среду в начальной школе "Владислав Рибникар" в Белграде и унесло 9 жизней.

Члены правительства также приняли решение приостановить выдачу разрешений на владение и ношение короткоствольного оружия, согласований на приобретение оружия, удостоверений на оружие и т.д. на два года.

Министерство внутренних дел проведет проверку всех выданных разрешений на владение оружием в течение трех месяцев, говорится в сообщении Правительства. И около полугода МВД будет проводить проверки лиц, которые уже имеют разрешения на владение оружием, уделив внимание выполнению требований законодательства по безопасному размещению и хранению оружия и отдельного хранения боеприпасов.

В течение этого же периода МВД также проверит, был ли должным образом предупрежден доступ несовершеннолетних и других посторонних лиц к оружию и боеприпасам.

В течение следующих трех месяцев работа всех тиров будет под контролем МВД.

"После этого во взаимодействии с Министерством юстиции в течение месяца будут разработаны положения об условиях и порядке пользования тиром, в том числе о запрете доступа несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

На заседании Правительства было принято решение, что Министерство юстиции в составе рабочей группы по внесению изменений в Уголовный кодекс подготовит изменения в закон, которые установят уголовную ответственность для лиц, которые позволяют несовершеннолетним и другим лицам завладеть огнестрельным оружием, а также несовершеннолетние и другие посторонние лица, обученном обращению с огнестрельным оружием.

Дополнительно

Кроме того, было принято решение о создании Совета по вопросам предотвращения насилия среди сверстников. Новообразованный Совет должен обеспечить организацию работы мобильных бригад по вопросам насилия среди сверстников через протоколы между центрами социальной работы и другими службами образования, учреждениями здравоохранения и полицией, которые срочно реагировали бы на случаи насилия со стороны сверстников.

Также, Совет по вопросам предотвращения насилия среди сверстников рассмотрит целесообразность принятия мер о запрете использования мобильных телефонов в школах.

В течение десяти дней правительство сформирует рабочую группу по безопасности детей в интернете, которая рассмотрит введение мер по запрету доступа к сайтам, которые содержат советы по убийству, приобретению наркотиков или огнестрельного оружия.

Министерство юстиции также рассмотрит возможность внесения изменений в Уголовный кодекс относительно снижения возрастной границы уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет с соблюдением международных и европейских стандартов.

Также члены правительства приняли решение, что в течение месяца Министерство образования и Минздрав подготовят постановления, которые позволят ввести обязательное тестирование на наркотические вещества в средней и начальной школах для учеников 7-8 классов.

Напомним

В результате стрельбы в начальной школе в центре Белграда погибли восемь учеников и охранник, шестеро детей и один учитель получили ранения.