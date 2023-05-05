После стрельбы в школе в Сербии приостановили выдачу разрешений на оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На следующий день после массовой стрельбы в одной из школ Белграда в Сербии ввели мораторий на выдачу новых лицензий на оружие на два года вперед. Также были согласованы более строгие проверки владельцев оружия. Об этом сообщает информационное агентство Beta, пишет УНН.
Детали
Как говорится в сообщении, заседание Правительства начали с минуты молчания по жертвам вооруженного нападения, которое произошло в среду в начальной школе "Владислав Рибникар" в Белграде и унесло 9 жизней.
Члены правительства также приняли решение приостановить выдачу разрешений на владение и ношение короткоствольного оружия, согласований на приобретение оружия, удостоверений на оружие и т.д. на два года.
Министерство внутренних дел проведет проверку всех выданных разрешений на владение оружием в течение трех месяцев, говорится в сообщении Правительства. И около полугода МВД будет проводить проверки лиц, которые уже имеют разрешения на владение оружием, уделив внимание выполнению требований законодательства по безопасному размещению и хранению оружия и отдельного хранения боеприпасов.
В течение этого же периода МВД также проверит, был ли должным образом предупрежден доступ несовершеннолетних и других посторонних лиц к оружию и боеприпасам.
В течение следующих трех месяцев работа всех тиров будет под контролем МВД.
"После этого во взаимодействии с Министерством юстиции в течение месяца будут разработаны положения об условиях и порядке пользования тиром, в том числе о запрете доступа несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
На заседании Правительства было принято решение, что Министерство юстиции в составе рабочей группы по внесению изменений в Уголовный кодекс подготовит изменения в закон, которые установят уголовную ответственность для лиц, которые позволяют несовершеннолетним и другим лицам завладеть огнестрельным оружием, а также несовершеннолетние и другие посторонние лица, обученном обращению с огнестрельным оружием.
Дополнительно
Кроме того, было принято решение о создании Совета по вопросам предотвращения насилия среди сверстников. Новообразованный Совет должен обеспечить организацию работы мобильных бригад по вопросам насилия среди сверстников через протоколы между центрами социальной работы и другими службами образования, учреждениями здравоохранения и полицией, которые срочно реагировали бы на случаи насилия со стороны сверстников.
Также, Совет по вопросам предотвращения насилия среди сверстников рассмотрит целесообразность принятия мер о запрете использования мобильных телефонов в школах.
В течение десяти дней правительство сформирует рабочую группу по безопасности детей в интернете, которая рассмотрит введение мер по запрету доступа к сайтам, которые содержат советы по убийству, приобретению наркотиков или огнестрельного оружия.
Министерство юстиции также рассмотрит возможность внесения изменений в Уголовный кодекс относительно снижения возрастной границы уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет с соблюдением международных и европейских стандартов.
Также члены правительства приняли решение, что в течение месяца Министерство образования и Минздрав подготовят постановления, которые позволят ввести обязательное тестирование на наркотические вещества в средней и начальной школах для учеников 7-8 классов.
Напомним
В результате стрельбы в начальной школе в центре Белграда погибли восемь учеников и охранник, шестеро детей и один учитель получили ранения.