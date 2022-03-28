Після санкцій: у рф прямо з магазину "вилучили" розкішні швейцарські годинники - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За повідомленнями, що російські чиновники конфіскували розкішні годинники Audemars Piguet на мільйони доларів, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Швейцарські годинники були вилучені з магазину агентами служби безпеки у вівторок за ймовірне порушення митних правил, повідомляють швейцарські ЗМІ.
Це сталося лише через кілька днів після того, як Швейцарія відмовилася від традиційного нейтралітету, щоб приєднатися до західних країн у введенні санкцій проти росії після її вторгнення в Україну.
При цьому, вказує видання, підтвердження від Швейцарії немає.
Однак уряд заявив, що нова заборона Швейцарії на експорт предметів розкоші викликає "невизначеність" для деяких компаній.
Довідково
Годинники від Audemars Piguet можуть коштувати понад 921 тис. доларів США за штуку.