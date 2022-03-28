После санкций: в рф прямо из магазина "изъяли" роскошные швейцарские часы - СМИ

Детали

Швейцарские часы были изъяты из магазина агентами службы безопасности во вторник за вероятное нарушение таможенных правил, сообщают швейцарские СМИ.

Это произошло лишь через несколько дней после того, как Швейцария отказалась от традиционного нейтралитета, чтобы присоединиться к западным странам в введении санкций против россии после ее вторжения в Украину.

При этом, указывает издание, подтверждения от Швейцарии нет.

Однако правительство заявило, что новый запрет Швейцарии на экспорт предметов роскоши вызывает "неопределенность" для некоторых компаний.

Справочно

Часы от Audemars Piguet могут стоить более 921 тыс. долларов США за штуку.