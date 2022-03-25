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Швейцарія затвердила додаткові санкції проти росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Швейцарія ввела додаткові санкції проти росії, які раніше ввів Європейський Союз. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Кабінету міністрів країни.

Швейцарія затвердила додаткові санкції проти росії

Цитата

"Рішення Федеральної ради від 25 березня означає, що Швейцарія продовжує дотримуватися заходів, запроваджених ЄС 9 і 15 березня у відповідь на триваюче вторгнення росії в Україну. 16 березня Швейцарія вже прийняла розширений список фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються фінансові санкції, введені ЄС", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, тепер заборонений експорт товарів і супутніх послуг для російського енергетичного сектора.

Також заборонено участь у підприємствах, що працюють в енергетичному секторі, та надання кредитів або інших фінансових ресурсів таким підприємствам.

Вводиться заборона на ввезення з росії або російського походження виробів з чорних металів, а також заборона на вивезення в росію предметів розкоші і товарів морського судноплавства. У фінансовому секторі заборонені операції з деякими державними компаніями та надання послуг кредитного рейтингу.

"Однак Федеральна рада вирішила дозволити певні винятки з фінансових санкцій в гуманітарних цілях. Це полегшує ділові відносини, необхідні для роботи гуманітарних організацій. Це означає, що всі заходи, що містяться в четвертому пакеті санкцій ЄС, реалізовані", - наголошується в повідомленні.

Однак Федеральна рада прийняла рішення не застосовувати міру ЄС від 1 березня про припинення трансляції контенту деяких російських ЗМІ, а саме Sputnik і Russia Today. Незважаючи на те, що ці ЗМІ використовуються російською федерацією для цілеспрямованої пропаганди і дезінформації, Рада Федерації вважає, що ефективніше протидіяти неправдивим і шкідливим заявам фактами, а не перешкоджати їх поширенню.

Доповнення

Швейцарія ввела такі ж санкції проти росії, як і Європейський союз, незважаючи на свій нейтралітет.

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