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Швейцария утвердила дополнительные санкции против россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Швейцария ввела дополнительные санкции против россии, которые ранее ввел Европейский Союз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Кабинета министров страны.

Швейцария утвердила дополнительные санкции против россии

Цитата

"Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введенные ЕС 9 и 15 марта в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину. 16 марта Швейцария уже приняла расширенный список физических и юридических лиц, на которых распространяются финансовые санкции, введенные ЕС", - говориться в сообщении.

Детали

Так, теперь запрещен экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора.

Также запрещено участие в предприятиях, работающих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям.

Вводится запрет на ввоз из россии или российского происхождения изделий из черных металлов, а также запрет на вывоз в россию предметов роскоши и товаров морского судоходства. В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг кредитного рейтинга.

"Однако Федеральный совет решил разрешить определенные исключения из финансовых санкций в гуманитарных целях. Это облегчает деловые отношения, необходимые для работы гуманитарных организаций. Это означает, что все меры, содержащиеся в четвертом пакете санкций ЕС, реализованы", - отмечается в сообщении.

Однако Федеральный совет принял решение не применять меру ЕС от 1 марта о приостановке трансляции контента некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today. Несмотря на то, что эти СМИ используются российской федерацией для целенаправленной пропаганды и дезинформации, Совет Федерации считает, что эффективнее противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не препятствовать их распространению.

Дополнение

Швейцария ввела такие же санкции против россии, как и Европейский союз, несмотря на свой нейтралитет.

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