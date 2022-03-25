Швейцария утвердила дополнительные санкции против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Швейцария ввела дополнительные санкции против россии, которые ранее ввел Европейский Союз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Кабинета министров страны.
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"Решение Федерального совета от 25 марта означает, что Швейцария продолжает соблюдать меры, введенные ЕС 9 и 15 марта в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину. 16 марта Швейцария уже приняла расширенный список физических и юридических лиц, на которых распространяются финансовые санкции, введенные ЕС", - говориться в сообщении.
Детали
Так, теперь запрещен экспорт товаров и сопутствующих услуг для российского энергетического сектора.
Также запрещено участие в предприятиях, работающих в энергетическом секторе, и предоставление кредитов или других финансовых ресурсов таким предприятиям.
Вводится запрет на ввоз из россии или российского происхождения изделий из черных металлов, а также запрет на вывоз в россию предметов роскоши и товаров морского судоходства. В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми государственными компаниями и предоставление услуг кредитного рейтинга.
"Однако Федеральный совет решил разрешить определенные исключения из финансовых санкций в гуманитарных целях. Это облегчает деловые отношения, необходимые для работы гуманитарных организаций. Это означает, что все меры, содержащиеся в четвертом пакете санкций ЕС, реализованы", - отмечается в сообщении.
Однако Федеральный совет принял решение не применять меру ЕС от 1 марта о приостановке трансляции контента некоторых российских СМИ, а именно Sputnik и Russia Today. Несмотря на то, что эти СМИ используются российской федерацией для целенаправленной пропаганды и дезинформации, Совет Федерации считает, что эффективнее противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не препятствовать их распространению.
Дополнение
Швейцария ввела такие же санкции против россии, как и Европейский союз, несмотря на свой нейтралитет.