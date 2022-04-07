Після екстрадиції Тарпана в Україну його мають доправити одразу в суд, – документ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Головний підозрюваний у справі "Глибоководного випуску" Руслан Тарпан, якого прокурори мають намір екстрадувати в Україну, після затримання підлягає негайному доправленню до суду. Про це йдеться у відповідній ухвалі суду, передає УНН.
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"Після затримання ОСОБА_1 (Тарпан, – ред.) і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місяця кримінального провадження доставити ОСОБА_1 (Тарпан, – ред.) до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його заміну на більш м'який запобіжний захід", – йдеться в документі.
Деталі
Тарпан після перетину кордону з Україною підлягає затриманню, оскільки зараз до нього застосований запобіжний захід у вигляді заочного арешту.
Підозрюваний вірогідно перебуває зараз на території ОАЕ, рф або може знаходитися і в Болгарії, вважають слідчі.
Тарпана оголошено у всеукраїнський та міжнародний розшук (через Інтерпол із "синім" сповіщенням).
До теми
Руслан Тарпан – головний підозрюваний у розкраданні понад 300 млн грн на проекті “Глибоководний випуск”. Об’єкт будували компанії Тарпана, але не завершили його, й випуск не запрацював і досі. Натомість правоохоронці встановили чотири схеми розкрадання коштів на цьому об’єкті. Для розуміння — лише на пластикових трубах для цього проекту Тарпану, за даними слідства, вдалося привласнити понад 82 млн грн з бюджету.
В Україні Тарпану загрожує до 12 років ув’язнення.