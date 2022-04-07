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После экстрадиции Тарпана в Украину его должны доставить сразу в суд, – документ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Главный подозреваемый в деле "Глубоководного выпуска" Руслан Тарпан, которого прокуроры намерены экстрадировать в Украину, после задержания подлежит немедленной отправке в суд. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, передает УНН.

После экстрадиции Тарпана в Украину его должны доставить сразу в суд, – документ

Цитата

"После задержания ОСОБА_1 (Тарпан, – ред.) и не позднее, чем через 48 часов со времени его доставки до месяца уголовного производства доставить ОСОБА_1 (Тарпан, – ред.) к следственному судье для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее замену на более мягкую меру пресечения", – говорится в документе.

Детали 

Тарпан после пересечения границы с Украиной подлежит задержанию, поскольку сейчас к нему применена мера пресечения в виде заочного ареста.

Подозреваемый предположительно находится сейчас на территории ОАЭ, рф или может находиться и в Болгарии, считают следователи.

Тарпан объявлен во всеукраинский и международный розыск (через Интерпол с "синим" уведомлением).

К теме 

Руслан Тарпан – главный подозреваемый в хищении свыше 300 млн грн на проекте “Глубоководный выпуск”. Объект строили компании Тарпана, но не завершили его, и выпуск не заработал до сих пор. Правоохранители установили четыре схемы хищения средств на этом объекте. Для понимания — только на пластиковых трубах для этого проекта Тарпану, по данным следствия, удалось присвоить свыше 82 млн грн с бюджета.

В Украине Тарпану угрожает до 12 лет заключения.

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