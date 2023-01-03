Від початкувторгнення 50 найбільших українських ІТ-компаній відкрили понад 30 нових закордонних офісів — Forbes

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Як пише видання, така тенденція частково є відповіддю на масову міграцію спеціалістів за кордон. Сама міграція спричинила ризики втрати замовників через блекаути внаслідок обстрілів української критичної інфраструктури.

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"Нові найбільші осередки концентрації українських айтівців — Польща, Німеччина, Румунія. Навесні 2022-го Україну покинуло до 57 000 фахівців, свідчать підрахунки Львівського IT Кластеру. Втім, існує ризик, що після відкриття кордонів на еміграцію наважиться до половини індустрії", — вважають у Forbes.

У матеріалі також повідомляється, що за 10 місяців війни українська IT-індустрія експортувала послуг на пів мільярда більше, ніж за той самий період попереднього року.

Додамо

Корпорація Microsoft заявила, що за хакерськими атаками на українські та польські транспортні та логістичні компанії минулого місяця з великою ймовірністю стоїть російська розвідка.