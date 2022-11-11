Кібератаки на транспортні компанії України та Польщі пов'язують з російською розвідкою - CNN

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Зломи "справді завдали шкоди" транспортним і логістичним компаніям у Польщі та Україні, заявив CNN представник Microsoft. Обсяг збитку невідомий.

Microsoft приписує ці зломи групі, яка працює від імені військової розвідки гру росії. Саме ця група спричинила відключення електроенергії в деяких частинах України у 2015 та 2016 роках.

Це рідкісний публічний приклад ймовірного російського хакерства, пов’язаного з війною, який завдав шкоди країні-члену НАТО. Викриття може викликати занепокоєння у Вашингтоні та європейських столицях. Союзники, які підтримують Україну проти вторгнення росії, можуть зіткнутися з більшими кібератаками з боку москви, пише видання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що кібератака може спровокувати положення про колективну оборону НАТО, яке вимагає від усіх членів Альянсу захищати іншого члена. Але цього ніколи не ставалося, і незрозуміло, який саме поріг НАТО в кіберпросторі для відповіді. Представник НАТО не відразу відповів на запит про коментар.

Атаки, пов’язані із гру, сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають або транспортують гуманітарну чи військову допомогу в Україну", ідеться у заяві дослідників із Microsoft.

Посольство росії у Вашингтоні не відповіло на прохання прокоментувати заяву Microsoft.

Під час лютневого вторгнення росії інший підозрюваний російський злом знищив дані двох українських урядових підрядників, присутніх у Латвії та Литві, але аналітики вважали це скоріше за побічну шкоду, а не навмисну дію.

Доповнення

16 серпня відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення рф хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території російської федерації.