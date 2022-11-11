Кибератаки на транспортные компании Украины и Польши связывают с российской разведкой - CNN

Детали



Взломы "действительно нанесли ущерб" транспортным и логистическим компаниям в Польше и Украине, заявил CNN представитель Microsoft. Объем ущерба неизвестен.

Microsoft приписывает эти взломы группе, работающей от имени военной разведки гру россии. Именно эта группа привела к отключению электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015 и 2016 годах.

Это редкий публичный пример вероятного российского хакерства, связанного с войной, который нанес ущерб стране-члену НАТО. Разоблачение может вызвать беспокойство в Вашингтоне и европейских столицах. Союзники, поддерживающие Украину против вторжения россии, могут столкнуться с большими кибератаками со стороны москвы, пишет издание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что кибератака может спровоцировать положение о коллективной обороне НАТО, которое требует от всех членов Североатлантического союза защищать другого члена. Но этого никогда не случалось, и непонятно, какой именно порог НАТО в киберпространстве для ответа. Представитель НАТО не сразу ответил на запрос о комментарии.

Атаки, связанные с гру, сигнализируют о "повышенном риске для организаций, непосредственно поставляющих или транспортирующих гуманитарную или военную помощь в Украину", говорится в заявлении исследователей из Microsoft.

Посольство россии в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать заявление Microsoft.

Во время февральского вторжения россии другой подозреваемый российский взлом уничтожил данные двух украинских правительственных подрядчиков, присутствующих в Латвии и Литве, но аналитики считали это скорее побочным ущербом, а не умышленным действием.

Дополнение

16 августа произошла самая мощная от начала полномасштабного вторжения рф хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории российской федерации.