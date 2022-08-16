Сайт "Енергоатому" піддався найпотужнішій кібератаці з території рф

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"Рашисти здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт Енергоатома. Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що кібератака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП "НАЕК "Енергоатом" і залишилася непомітною користувачам.

Нагадаємо

У липні російські хакери здійснили 203 кібератаки на українські ресурси.