Сайт "Енергоатому" піддався найпотужнішій кібератаці з території рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчора, 16 серпня, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення рф хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території російської федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook "Енергоатому".
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"Рашисти здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт Енергоатома. Російська група "народная киберармия" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії", - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що кібератака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП "НАЕК "Енергоатом" і залишилася непомітною користувачам.
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У липні російські хакери здійснили 203 кібератаки на українські ресурси.