Сайт "Энергоатома" подвергся мощнейшей кибератаке с территории рф

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"Рашисты совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома. Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании", - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что кибератака существенно не повлияла на работу сайта ГП "НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной пользователям.

Напомним

В июле российские хакеры осуществили 203 кибератаки на украинские ресурсы.