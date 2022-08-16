Сайт "Энергоатома" подвергся мощнейшей кибератаке с территории рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Вчера, 16 августа, произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения рф хакерская атака на официальный сайт ГП "НАЭК "Энергоатом". Его атаковали с территории российской федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook "Энергоатома".
Цитата
"Рашисты совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт Энергоатома. Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы Компании", - говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что кибератака существенно не повлияла на работу сайта ГП "НАЭК "Энергоатом" и осталась незаметной пользователям.
Напомним
В июле российские хакеры осуществили 203 кибератаки на украинские ресурсы.