После 24 февраля 50 крупнейших украинских ИТ-компаний открыли более 30 новых зарубежных офисов - Forbes

Детали

Как пишет издание, такая тенденция частично является ответом на массовую миграцию специалистов за границу. Сама миграция вызвала риски потери заказчиков из-за блэкаутов вследствие обстрелов украинской критической инфраструктуры.

Цитата

"Новые крупнейшие центры концентрации украинских айтовцев — Польша, Германия, Румыния. Весной 2022-го Украину покинуло до 57 000 специалистов, свидетельствуют подсчеты Львовского IT Кластера. Впрочем, существует риск, что после открытия границ в эмиграцию решится индустрии", — считают в Forbes.

В материале также сообщается, что за 10 месяцев войны украинская IT-индустрия экспортировала услуг на полмиллиарда больше, чем за тот же период предыдущего года.

Добавим

Корпорация Microsoft заявила, что за хакерскими атаками на украинские и польские транспортные и логистические компании в прошлом месяце с большой вероятностью стоит российская разведка.