Пилова буря в штаті Іллінойс осліпила водіїв: 6 людей загинуло в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Пилова буря в штаті Іллінойс осліпила водіїв, через що 6 людей загинуло в ДТП. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Як повідомила місева влада, пилова буря, яка знизила видимість майже до нуля, спровокувала серію ланцюгових аварій за участю десятків транспортних засобів на шосе Іллінойсу, в результаті чого загинуло шість людей і було поранено щонайменше два десятки інших.
"Приблизно від 40 до 60 легкових автомобілів і 30 комерційних транспортних засобів, включаючи численні вантажівки з причепами, були учасниками ДТП на міжштатній автомагістралі на півдні Іллінойсу", - повідомляє поліція штату в прес-релізі.
В результаті автокатастрофи загорілися дві великогабаритні вантажівки.
Поліція зазначила, що понад 30 людей були доставлені в районні лікарні з травмами, від незначних до несумісних з життям, вік пацієнтів коливався від 2 до 80 років.
Також підтверджено, що щонайменше шість людей загинули в результаті аварій. Жодних подробиць про загиблих не надходило.
Поліція штату заявила, що ДТП були спричинені "надмірним вітром, який здуває бруд з сільськогосподарських полів через шосе, що призводить до пилових бур та нульової видимості".
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