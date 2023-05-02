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Пилова буря в штаті Іллінойс осліпила водіїв: 6 людей загинуло в ДТП

Пилова буря в штаті Іллінойс осліпила водіїв: 6 людей загинуло в ДТП

Київ • УНН

 • 456051 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Пилова буря в штаті Іллінойс осліпила водіїв, через що 6 людей загинуло в ДТП. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомила місева влада, пилова буря, яка знизила видимість майже до нуля, спровокувала серію ланцюгових аварій за участю десятків транспортних засобів на шосе Іллінойсу, в результаті чого загинуло шість людей і було поранено щонайменше два десятки інших.

"Приблизно від 40 до 60 легкових автомобілів і 30 комерційних транспортних засобів, включаючи численні вантажівки з причепами, були учасниками ДТП на міжштатній автомагістралі на півдні Іллінойсу", - повідомляє поліція штату в прес-релізі.

В результаті автокатастрофи загорілися дві великогабаритні вантажівки.

Поліція зазначила, що понад 30 людей були доставлені в районні лікарні з травмами, від незначних до несумісних з життям, вік пацієнтів коливався від 2 до 80 років.

Також підтверджено, що щонайменше шість людей загинули в результаті аварій. Жодних подробиць про загиблих не надходило.

Поліція штату заявила, що ДТП були спричинені "надмірним вітром, який здуває бруд з сільськогосподарських полів через шосе, що призводить до пилових бур та нульової видимості".

Нагадаємо

На Київщині сталася ДТП, постраждало четверо дітей, серед яких 8-місячна дівчинка.

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