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Пылевая буря в штате Иллинойс ослепила водителей: 6 человек погибли в ДТП

Пылевая буря в штате Иллинойс ослепила водителей: 6 человек погибли в ДТП

Киев • УНН

 • 456048 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пылевая буря в штате Иллинойс ослепила водителей, из-за чего 6 человек погибло в ДТП. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщили городские власти, пылевая буря, которая снизила видимость почти до нуля, спровоцировала серию цепных аварий с участием десятков транспортных средств на шоссе Иллинойса, в результате чего погибло шесть человек и было ранено по меньшей мере два десятка других.

"Примерно от 40 до 60 легковых автомобилей и 30 коммерческих транспортных средств, включая многочисленные грузовики с прицепами, были участниками ДТП на межштатной автомагистрали на юге Иллинойса", - сообщает полиция штата в пресс-релизе.

В результате автокатастрофы загорелись два крупногабаритных грузовика.

Полиция отметила, что более 30 человек были доставлены в районные больницы с травмами, от незначительных до несовместимых с жизнью, возраст пациентов колебался от 2 до 80 лет.

Также подтверждено, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате аварий. Никаких подробностей о погибших не поступало.

Полиция штата заявила, что ДТП были вызваны "чрезмерным ветром, который сдувает грязь с сельскохозяйственных полей через шоссе, что приводит к пылевым бурям и нулевой видимости".

Напомним

На Киевщине произошло ДТП, пострадало четверо детей, среди которых 8-месячная девочка.

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