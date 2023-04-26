На Київщині сталася ДТП, постраждало четверо дітей, серед яких 8-місячна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Київській області сталася ДТП за участі легковика Ford та автомобіля Audi. В результаті постраждало четверо дітей, серед яких 8-місячна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.
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«Аварія сталася 25 квітня поблизу села Ходосівка за участі легковика Ford та автомобіля Audi. Потерпілих госпіталізували до лікарні - 13-річну, 7-річну та 8-місячну дівчат та 10-річного хлопчика, які знаходилися в транспортному засобі Ford», - йдеться в повідомленні.
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Поліція Київської області розслідує ДТП за участю трьох вантажівок, внаслідок якої загинули двоє осіб.