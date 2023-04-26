В Киевской области произошло ДТП, пострадали четверо детей, среди которых 8-месячная девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киевской области произошло ДТП с участием легковушки Ford и автомобиля Audi. В результате пострадали четверо детей, среди которых 8-месячная девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
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«Авария произошла 25 апреля вблизи села Ходосовка с участием легковушки Ford и автомобиля Audi. Пострадавших госпитализировали в больницу - 13-летнюю, 7-летнюю и 8-месячную девочек и 10-летнего мальчика, которые находились в транспортном средстве Ford», - говорится в сообщении.
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Полиция Киевской области расследует ДТП с участием трех грузовиков, в результате которого погибли два человека.