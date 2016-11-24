Підземний електричний колектор загорівся у Києві

Повідомляється, що на вул. Жилянській, 85 виникла пожежа. Загорівся підземний електричний колектор. Напруга там 10 тис. вольт. Через це його не можуть почати гасити, адже висока небезпека для рятувальників. Вони вже 2 години чекають, поки “Київенерго” надасть дозвіл і вимкне електропостачання. В такому разі може бути взагалі відсутнє світло по вулиці.

Наразі причини займання остаточно невідомі. Попередньо це або пошкодження кабелю, або коротке замикання, або інша причина, яку зможуть встановити пожежники під час гасіння вогню.

Також зазначається, що для мешканців будинків небезпеки немає, оскільки пожежа під землею. На місці події чергують кілька рятувальних машин, 4 пожежні машини. Без світла перебувають кілька будинків. Один навпроти, це житловий комплекс, і один старий будинок.