Подземный электрический коллектор загорелся в Киеве

Сообщается, что на ул. Жилянской, 85 возник пожар. Загорелся подземный электрический коллектор. Напряжение там 10 тыс. вольт. Поэтому его не могут начать тушить, ведь высокая опасность для спасателей. Они уже 2 часа ждут, пока "Киевэнерго" согласится и выключит электроснабжения. В таком случае может быть вообще отсутствовать свет по улице.

В настоящее время причины возгорания окончательно неизвестны. Предварительно это или повреждения кабеля или короткое замыкание, или другая причина, которую смогут установить пожарные во время тушения огня.

Также отмечается, что для жителей домов опасности нет, поскольку пожар под землей. На месте происшествия дежурят несколько спасательных машин, 4 пожарных машины. Без света находятся несколько домов.