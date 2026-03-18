Підвищення цін на нафту навряд чи вплине на війну росії в Україні - німецький генерал

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Генерал Зольфранк заявив, що доходи від нафти не компенсують фінансові втрати росії. НАТО залишається пильним і готовим до захисту своїх кордонів.

Підвищення цін на нафту навряд чи вплине на війну росії в Україні - німецький генерал

Підвищення цін на нафту через конфлікт в Ірані та пом’якшення санкцій США щодо Москви навряд чи суттєво вплине на війну Росії в Україні, заявив високопоставлений німецький генерал. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Росія отримує значну частку своїх доходів від продажу енергоносіїв. Оскільки ознак деескалації у війні США та Ізраїлю проти Ірану немає, ціни на нафту зросли приблизно на 45% від початку конфлікту 28 лютого.

Поточна ціна на нафту, безумовно, є перевагою для Росії, але я не можу уявити, що це стане кардинальною зміною ситуації

- сказав агентству Reuters генерал-лейтенант Александер Зольфранк, керівник Об’єднаного командування Німеччини.

Він зазначив, що хоча більші доходи від нафти можуть забезпечити деяке короткострокове полегшення, навряд чи вони компенсують великі витрати Росії під час війни та її минулі фінансові втрати.

Забезпечення кордонів НАТО

Повертаючись з північної Норвегії, де він відвідав німецькі гірські війська, що брали участь у навчаннях Cold Response за 300 кілометрів від російського кордону, Зольфранк попередив Кремль не сприймати військову присутність США в Перській затоці як ознаку слабкості в інших регіонах.

Я не став би недооцінювати можливості збройних сил США. Я не сумніваюся, що американці виконають свої зобов’язання перед Альянсом. Росія не повинна робити помилкові розрахунки. Ми пильні і повністю віддані захисту наших кордонів НАТО. Не повинно бути жодного простору для хибних уявлень

- сказав він.

Росія наполягає, що не має наміру атакувати НАТО.

Коментуючи, чи можуть інші країни НАТО або ЄС бути втягнуті у конфлікт на Близькому Сході, Зольфранк сказав, що "ризик існує", але зазначив, що Саудівська Аравія, Катар та інші країни поки що не брали активної участі у бойових діях і що ні НАТО, ні ЄС не активували свої пункти взаємного захисту.

Це свідчить для мене про те, що всі країни та уряди у регіонах навколо поводяться з великою обережністю і дуже ретельно оцінюють можливі наслідки

- зазначив високопоставлений німецький генерал.

Він відмовився коментувати запит президента США Дональда Трампа про військову підтримку в Ормузькій протоці.

Ольга Розгон

