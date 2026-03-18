Повышение цен на нефть вряд ли повлияет на войну России в Украине – немецкий генерал

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Генерал Зольфранк заявил, что доходы от нефти не компенсируют финансовые потери России. НАТО остается бдительным и готовым к защите своих границ.

Повышение цен на нефть из-за конфликта в Иране и смягчение санкций США в отношении Москвы вряд ли существенно повлияют на войну России в Украине, заявил высокопоставленный немецкий генерал. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Россия получает значительную часть своих доходов от продажи энергоносителей. Поскольку признаков деэскалации в войне США и Израиля против Ирана нет, цены на нефть выросли примерно на 45% с начала конфликта 28 февраля.

Текущая цена на нефть, безусловно, является преимуществом для России, но я не могу представить, что это станет кардинальным изменением ситуации

- сказал агентству Reuters генерал-лейтенант Александер Зольфранк, руководитель Объединенного командования Германии.

Он отметил, что хотя большие доходы от нефти могут обеспечить некоторое краткосрочное облегчение, вряд ли они компенсируют большие расходы России во время войны и ее прошлые финансовые потери.

Обеспечение границ НАТО

Возвращаясь из северной Норвегии, где он посетил немецкие горные войска, участвовавшие в учениях Cold Response в 300 километрах от российской границы, Зольфранк предупредил Кремль не воспринимать военное присутствие США в Персидском заливе как признак слабости в других регионах.

Я не стал бы недооценивать возможности вооруженных сил США. Я не сомневаюсь, что американцы выполнят свои обязательства перед Альянсом. Россия не должна делать ошибочные расчеты. Мы бдительны и полностью привержены защите наших границ НАТО. Не должно быть никакого пространства для ложных представлений

- сказал он.

Россия настаивает, что не намерена атаковать НАТО.

Комментируя, могут ли другие страны НАТО или ЕС быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, Зольфранк сказал, что "риск существует", но отметил, что Саудовская Аравия, Катар и другие страны пока не принимали активного участия в боевых действиях и что ни НАТО, ни ЕС не активировали свои пункты взаимной защиты.

Это свидетельствует для меня о том, что все страны и правительства в регионах вокруг ведут себя с большой осторожностью и очень тщательно оценивают возможные последствия

- отметил высокопоставленный немецкий генерал.

Он отказался комментировать запрос президента США Дональда Трампа о военной поддержке в Ормузском проливе.

