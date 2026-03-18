Повышение цен на нефть вряд ли повлияет на войну России в Украине – немецкий генерал
Киев • УНН
Генерал Зольфранк заявил, что доходы от нефти не компенсируют финансовые потери России. НАТО остается бдительным и готовым к защите своих границ.
Повышение цен на нефть из-за конфликта в Иране и смягчение санкций США в отношении Москвы вряд ли существенно повлияют на войну России в Украине, заявил высокопоставленный немецкий генерал. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Россия получает значительную часть своих доходов от продажи энергоносителей. Поскольку признаков деэскалации в войне США и Израиля против Ирана нет, цены на нефть выросли примерно на 45% с начала конфликта 28 февраля.
Текущая цена на нефть, безусловно, является преимуществом для России, но я не могу представить, что это станет кардинальным изменением ситуации
Он отметил, что хотя большие доходы от нефти могут обеспечить некоторое краткосрочное облегчение, вряд ли они компенсируют большие расходы России во время войны и ее прошлые финансовые потери.
Обеспечение границ НАТО
Возвращаясь из северной Норвегии, где он посетил немецкие горные войска, участвовавшие в учениях Cold Response в 300 километрах от российской границы, Зольфранк предупредил Кремль не воспринимать военное присутствие США в Персидском заливе как признак слабости в других регионах.
Я не стал бы недооценивать возможности вооруженных сил США. Я не сомневаюсь, что американцы выполнят свои обязательства перед Альянсом. Россия не должна делать ошибочные расчеты. Мы бдительны и полностью привержены защите наших границ НАТО. Не должно быть никакого пространства для ложных представлений
Россия настаивает, что не намерена атаковать НАТО.
Комментируя, могут ли другие страны НАТО или ЕС быть втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, Зольфранк сказал, что "риск существует", но отметил, что Саудовская Аравия, Катар и другие страны пока не принимали активного участия в боевых действиях и что ни НАТО, ни ЕС не активировали свои пункты взаимной защиты.
Это свидетельствует для меня о том, что все страны и правительства в регионах вокруг ведут себя с большой осторожностью и очень тщательно оценивают возможные последствия
Он отказался комментировать запрос президента США Дональда Трампа о военной поддержке в Ормузском проливе.
