Підвищення тиску влітку: лікар назвав причини та дав поради - як запобігти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У літній період багато людей скаржаться на головний біль та підвищення тиску. Причин поганого самопочуття в спекотний період декілька. Як запобігти погіршенню здоровʼя у коментарі УНН розказав лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Отто Стойка.
Деталі
Основних факторів підвищення тиску в літній період декілька.
“У літній період на це впливає спека та довге перебування на сонці, а також сюди додається стрес від війни та недосипання”, - повідомив Отто Стойка.
Є декілька простих способів запобігти підвищенню тиску, повідомляє лікар.
“Треба зменшувати перебування на відкритому сонці, а це десь з 9 ранку та до 17.00 вечора. І не стояти на сонці, а рухатись. Одягати капелюха або парасольку брати. Також, одяг має бути легкий. І не забувати зберігати питний режим, брати із собою воду звичайну, а не солодку. Бо солодка вода теж може вплинути на нестабільність тиску. Також важливо не забувати системно слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо є зайва вага, цукровий діабет, якщо людина вживає багато солоної їжі - у неї є ризик підвищення тиску. Тому треба реагувати на причину. І якщо спрощено сказати - треба більше рухатись і більше їсти овочів, фруктів, більше рослинної їжі нерафінованої”, - сказав лікар.
Він нагадав, що підвищеним тиском вважаються показники 140/90. У разі поганого самопочуття людині треба звертатись до лікаря.
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