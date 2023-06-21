Повышение давления летом: врач назвал причины и дал советы - как предотвратить

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Основных факторов повышения давления в летний период несколько.

“В летний период на это влияет жара и долгое пребывание на солнце, а также сюда добавляется стресс от войны и недосыпание”, - сообщил Отто Стойка.

Есть несколько простых способов предотвратить повышение давления, сообщает врач.

“Надо уменьшать пребывание на открытом солнце, а это где-то с 9 утра и до 17.00 вечера. И не стоять на солнце, а двигаться. Надевать шляпу или зонтик брать. Также, одежда должна быть легкой. И не забывать сохранять питьевой режим, брать с собой воду обычную, а не сладкую. Потому что сладкая вода тоже может повлиять на нестабильность давления. Также важно не забывать системно следить за своим здоровьем. Если есть лишний вес, сахарный диабет, если человек употребляет много соленой пищи - у него есть риск повышения давления. Поэтому надо реагировать на причину. И если упрощенно сказать - надо больше двигаться и больше есть овощей, фруктов, больше растительной пищи нерафинированной”, - сказал врач.

Он напомнил, что повышенным давлением считаются показатели 140/90. В случае плохого самочувствия человеку надо обращаться к врачу.

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