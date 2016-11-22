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Підтверджень наявності в Україні алмазів немає - науковець

Київ • УНН

 • 14833 перегляди

За словами доктора геологічних наук Анни Калашник, Україні потрібно займатися видобутком сировини, яка дозволить країні бути енергетично незалежною

Підтверджень наявності в Україні алмазів немає - науковець

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Новий очільник ДП “Кіровгеологія” Віталій Нельга повідомив, що підприємство шукатиме в Україні алмази. Але зараз, за його словами, на ці роботи немає коштів, тому, напевно, до цього питання повернуться не раніше 2020 року. Науковці подібними заявами дещо здивовані, адже за всі роки пошуків алмазів в Україні, перспективних ділянок так і не було виявлено. Тим паче, що на сьогодні у ДП “Кіровгеологія” є набагато важливіші та більш пріоритетні завдання, аніж примарне полювання на алмази. Зокрема, варто зосередитися на покращенні мінерально-сировиної бази країни задля розвитку атомної енергетики. Про це у коментарі УНН розповіла експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.

“Я сама багато років пропрацювала у „Кіровгеолгії“ тому вважаю, що пріоритетом для цього підприємства є все таки роботи, які направлені на якісне і кількісне покращення мінерально-сировинної бази урану України, як головного джерела розвитку вітчизняної атомної енергетики. Все решта є другорядним, так як уранова галузь має багато проблем, які потребують вирішення.

„Кіровгеологія“ довгий час займалася пошуками алмазів, навіть були виділені перспективні ділянки, але підтвердження того, що алмази там дійсно є - відсутні. І на даний час державного замовлення і фінансування пошуків не існує. На мою думку, це виправдано”, — сказала А. Калашник.

Окрім того, вона зазначила, що Україні потрібно займатися видобутком сировини, яка дозволить країні бути енергетично незалежною.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Генеральний директор казенного підприємства “Кіровгеологія” Віталій Нельга не має ні профільної освіти, ні досвіду роботи в сфері геології.

Також нагадаємо, новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників, а провідні науковці наразі з підприємства звільняються.

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