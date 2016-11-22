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Подтверждений наличия в Украине алмазов нет, - ученый

Киев • УНН

 • 14833 просмотра

По словам доктора геологических наук Анны Калашник, Украине нужно заниматься добычей сырья, которое позволит стране быть энергетически независимой

Подтверждений наличия в Украине алмазов нет, - ученый

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Новый глава ГП "Кировгеология" Виталий Нельга сообщил, что предприятие будет искать в Украине алмазы. Но сейчас, по его словам, на эти работы нет средств, поэтому, наверное, к этому вопросу вернутся не раньше 2020 года. Ученые подобными заявлениями несколько удивлены, ведь за все годы поисков алмазов в Украине, перспективных участков так и не было обнаружено. Тем более, что сегодня у КП "Кировгеология" есть намного важнее и более приоритетные задачи, чем призрачная охота на алмазы. В частности, стоит сосредоточиться на улучшении минерально-сырьевой базы страны для развития атомной энергетики. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт, доктор геологических наук Анна Калашник.

"Я сама много лет проработала в " Кировгеолгии " потому считаю, что приоритетом для этого предприятия есть все же работы, направленные на качественное и количественное улучшение минерально-сырьевой базы урана Украины, как главного источника развития отечественной атомной энергетики. Все остальное является второстепенным, так как урановая отрасль имеет много проблем, которые требуют решения.

"Кировгеология" долгое время занималась поисками алмазов, даже были выделены перспективные участки, но подтверждение того, что алмазы там действительно есть - отсутствуют. И в настоящее время государственного заказа и финансирования поисков не существует. По моему мнению, это оправдано ", - сказала А. Калашник.

Кроме того, она отметила, что Украине нужно заниматься добычей сырья, которое позволит стране быть энергетически независимой.

Напомним, по данным СМИ, Генеральный директор казенного предприятия "Кировгеология" Виталий Нельга не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в сфере геологии .

Также напомним, новый глава "Кировгеология" набрал себе 12 непрофессиональных советников , а ведущие ученые  в настоящее время с предприятия увольняются.

Украинские Национальные Новости

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