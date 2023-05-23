Підсанкційний голова мвс рф відвідав Саудівську Аравію одразу після візиту Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Високопоставлений російський чиновник, який перебуває під санкціям на Заході через війну москви проти України, відвідав Саудівську Аравію вранці у вівторок і провів переговори зі своїм колегою в королівстві, за посиланням на саудівські державні ЗМІ повідомляє AP, пише УНН.
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Візит міністра внутрішніх справ росії володимира колокольцева до Ер-Ріяда відбувся через кілька днів після того, як Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав, який відбувся в Джидді в п’ятницю.
"Візити підкреслюють, як королівство та арабські країни Перської затоки, традиційно "клієнти" Сполучених Штатів у сфері безпеки, підтримують свої відносини з москвою під час війни в Україні", - пише видання.
Державне саудівське агентство преси повідомило, що колокольцев зустрівся з міністром внутрішніх справ Саудівської Аравії Абдул-Азізом ібн Саудом.
"Під час зустрічі вони обговорили шляхи посилення співпраці у сфері безпеки між міністерствами внутрішніх справ двох країн, а також низку питань, що становлять спільний інтерес", - ідеться у повідомленні без уточнення.
Доповнення
62-річний колокольцев перебуває під санкціями США з 2018 року у межах санкцій через діяльність росії в Сирії та Україні. Міністерство фінансів США повідомляє, що Австралія, Канада, Європейський Союз, Японія, Нова Зеландія та Велика Британія також запровадили санкції проти колокольцева. США також відмовилися надати йому візу для участі в саміті начальників поліції ООН у 2022 році, що критикувала москва.
З початку війни в Україні нафтовий гігант Саудівська Аравія закуповує російське дизельне паливо з великими знижками через санкції Заходу проти москви. Для королівства було дешевше використовувати це дизельне паливо, хоча воно експортувало власні сирі нафтопродукти за кордон, щоб скористатися світовими цінами.
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, впливовий 37-річний син короля, також намагався позиціонувати королівство як потенційного переговірника між Києвом і москвою щодо припинення війни.
"Королівство готове продовжувати виступати посередником між росією та Україною та підтримувати всі міжнародні зусилля, спрямовані на політичне припинення кризи заради миру", - сказав принц на саміті Ліги арабських держав у п’ятницю.