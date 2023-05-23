Подсанкционный глава мвд рф посетил Саудовскую Аравию сразу после визита Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Высокопоставленный российский чиновник, который находится под санкциям на Западе из-за войны москвы против Украины, посетил Саудовскую Аравию утром во вторник и провел переговоры со своим коллегой в королевстве, со ссылкой на саудовские государственные СМИ сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Визит министра внутренних дел россии владимира колокольцева в Эр-Рияд состоялся через несколько дней после того, как Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств, который состоялся в Джидде в пятницу.
"Визиты подчеркивают, как королевство и арабские страны Персидского залива, традиционно "клиенты" Соединенных Штатов в сфере безопасности, поддерживают свои отношения с москвой во время войны в Украине", - пишет издание.
Государственное саудовское агентство прессы сообщило, что колокольцев встретился с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Саудом.
"Во время встречи они обсудили пути усиления сотрудничества в сфере безопасности между министерствами внутренних дел двух стран, а также ряд вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в сообщении без уточнения.
Дополнение
62-летний колокольцев находится под санкциями США с 2018 года в рамках санкций из-за деятельности россии в Сирии и Украине. Министерство финансов США сообщает, что Австралия, Канада, Европейский Союз, Япония, Новая Зеландия и Великобритания также ввели санкции против колокольцева. США также отказались предоставить ему визу для участия в саммите начальников полиции ООН в 2022 году, что критиковала москва.
С начала войны в Украине нефтяной гигант Саудовская Аравия закупает российское дизельное топливо с большими скидками из-за санкций Запада против москвы. Для королевства было дешевле использовать это дизельное топливо, хотя оно экспортировало собственные сырые нефтепродукты за границу, чтобы воспользоваться мировыми ценами.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, влиятельный 37-летний сын короля, также пытался позиционировать королевство как потенциального переговорщика между Киевом и москвой по прекращению войны.
"Королевство готово продолжать выступать посредником между россией и Украиной и поддерживать все международные усилия, направленные на политическое прекращение кризиса ради мира", - сказал принц на саммите Лиги арабских государств в пятницу.