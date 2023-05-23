Подсанкционный глава мвд рф посетил Саудовскую Аравию сразу после визита Зеленского

ukru
13 марта, 19:26 • 45523 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103658 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107043 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107265 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101462 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94340 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110117 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131313 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170875 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202019 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39603 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34599 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 20209 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43603 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 22086 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170875 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202019 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143866 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150396 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64962 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103575 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120597 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156298 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163176 просмотра
Актуальное
Подсанкционный глава мвд рф посетил Саудовскую Аравию сразу после визита Зеленского

Подсанкционный глава мвд рф посетил Саудовскую Аравию сразу после визита Зеленского

Киев • УНН

 • 753050 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Высокопоставленный российский чиновник, который находится под санкциям на Западе из-за войны москвы против Украины, посетил Саудовскую Аравию утром во вторник и провел переговоры со своим коллегой в королевстве, со ссылкой на саудовские государственные СМИ сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Визит министра внутренних дел россии владимира колокольцева в Эр-Рияд состоялся через несколько дней после того, как Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств, который состоялся в Джидде в пятницу.

"Визиты подчеркивают, как королевство и арабские страны Персидского залива, традиционно "клиенты" Соединенных Штатов в сфере безопасности, поддерживают свои отношения с москвой во время войны в Украине", - пишет издание.

Государственное саудовское агентство прессы сообщило, что колокольцев встретился с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Саудом.

"Во время встречи они обсудили пути усиления сотрудничества в сфере безопасности между министерствами внутренних дел двух стран, а также ряд вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в сообщении без уточнения.

Дополнение

62-летний колокольцев находится под санкциями США с 2018 года в рамках санкций из-за деятельности россии в Сирии и Украине. Министерство финансов США сообщает, что Австралия, Канада, Европейский Союз, Япония, Новая Зеландия и Великобритания также ввели санкции против колокольцева. США также отказались предоставить ему визу для участия в саммите начальников полиции ООН в 2022 году, что критиковала москва.

С начала войны в Украине нефтяной гигант Саудовская Аравия закупает российское дизельное топливо с большими скидками из-за санкций Запада против москвы. Для королевства было дешевле использовать это дизельное топливо, хотя оно экспортировало собственные сырые нефтепродукты за границу, чтобы воспользоваться мировыми ценами.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, влиятельный 37-летний сын короля, также пытался позиционировать королевство как потенциального переговорщика между Киевом и москвой по прекращению войны.

"Королевство готово продолжать выступать посредником между россией и Украиной и поддерживать все международные усилия, направленные на политическое прекращение кризиса ради мира", - сказал принц на саммите Лиги арабских государств в пятницу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы