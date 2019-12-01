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Підрив відділення банку у Києві: злочинців затримано

Підрив відділення банку у Києві: злочинців затримано

Київ • УНН

 • 19763 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Правоохоронці у місті Києві затримали підозрюваних у підриві відділення “Ощадбанку” в Києві 30 листопада. Про це повідомив глава правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі, відділення Ощадбанку. Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази”, — написав Пишний.

Він подякував за оперативну та професійну роботу поліції на усіх рівнях.

Нагадаємо, 30 листопада на столичній Русанівці невідомі підірвали відділення “Ощадбанку”.

Раніше Пишний повідомив, що злочинцями було викрадено 250 тисяч гривень.

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