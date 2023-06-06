Підрив Каховської ГЕС: мінімум три Національних парки були підтоплені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Радник Генпрокурора України Максим Попов повідомив, що мінімум три Національних парки були підтоплені, частина низки видів флори та фауни були знищені, передає УНН.
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"Йдеться про Національний природний парк "Нижньодніпровський", "Кам'яна Січ", "Білобережжя Святослава". У нас нема доступу до частини територій, але є припущення, що частина ряду видів флори та фауни, в тому числі і тих, які занесені до "Червоної книги", були знищені на цих територіях", – розповів Попов в ефірі телемарафону.
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