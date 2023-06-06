Подрыв Каховской ГЭС: минимум три Национальных парка были подтоплены

Цитата

"Речь идет о Национальном природном парке "Нижнеднепровский", "Каменная Сечь", "Белобережье Святослава". У нас нет доступа к части территорий, но есть предположение, что часть ряда видов флоры и фауны, в том числе и тех, которые занесены в "Красную книгу", были уничтожены на этих территориях", – рассказал Попов в эфире телемарафона.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.