Підрив автобусу футболістів "Боруссії": підозрюваний зізнався у скоєному
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні, 8 січня, під час допиту у суді обвинувачений в підриві автобуса дортмундського футбольного клубу "Боруссія" визнав провину в злочині, передає УНН з посиланням на телеканал N 24.
28-річний підсудний повідомив, що не хотів нікого травмувати.
"Я спеціально встановив вибухівку у такий спосіб, щоб вона не завдала шкоди", - сказав він додавши, що шкодує про те що сталося.
Очікується, що вирок підсудному буде винесено не раніше весни 2018 року.
Нагадаємо, 11 квітня 2017 року біля клубного автобусу “Боруссії” пролунало три вибухи. Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок.
У серпні 2017 року підозрюваному в нападі на автобус ФК "Боруссія" росіянину висунули офіційне звинувачення.