Підпал офісу "Партії регіонів": Чорновол повідомила, що завтра їй вручать обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що завтра, 15 грудня, їй вручать обвинувачення у справі про вбивство працівника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Завтра о 15:00 мені вручають обвинувачення за активну участь у Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом", - написала Чорновол.
Вона зазначила, що обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде у суд.
"У моєму випадку Печерський", - додала вона.
Нагадаємо, Чорновол повідомляла, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї у справі про вбивство працівника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року.
Як повідомлялося в УНН, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України - через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня цього року, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомляла, що у її будинку відбувся обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".