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Підозрюваного у нападі на журналістів у столичному Гідропарку затримали

Підозрюваного у нападі на журналістів у столичному Гідропарку затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Правоохоронці у ніч на п'ятницю затримали підозрюваного у нападі на журналістів у столичному Гідропарку, який стався 2 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

“Сьогодні близько першої години ночі за результатами оперативних заходів правоохоронними органами столиці затримано підозрюваного у нападі на одну із знімальних груп 2 квітня у столичному Гідропарку. Нападником виявився мешканець міста Бровари Київської області, 1965 р.н. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. За місцем його мешкання проведено невідкладний обшук”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий доставлений до Дніпровського управління поліції для проведення слідчих та процесуальних дій, після чого буде вирішено питання про повідомлення останнього про підозру та обрання запобіжного заходу.

“Заходи із встановлення та затримання чоловіка, який того ж дня у Гідропарку напав на іншу знімальну групу, тривають”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на знімальні групи у столичному Гідропарку, який стався 2 квітня.

Українські Національні Новини

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